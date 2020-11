Sincadise recebe homenagem do Governo do Estado

18/11/20 - 16:57:08

O Presidente do Sincadise, Breno França, e o vice-presidente da ABAD, Juliano César, receberam a visita da vice-governadora do Estado, Eliane Aquino, na sede do sindicato

A vice-governadora veio agradecer pelo apoio dado pelas empresas do comércio atacadista distribuidor à campanha Solidarize-SE, que teve como foco levar alimentos, produtos de higiene e limpeza para a população de 22 cidades sergipanas, sendo Aracaju e 21 municípios do interior, que teve sua renda prejudicada durante o período mais rígido do isolamento social

Breno comentou que o setor atacadista distribuidor sergipano contribuiu com várias ações lideradas pelas entidades de classe, como a Federação do Comércio e também com a campanha Solidarize-SE, idealizada pela vice-governadora, Eliane Aquino. “Esses gestos mostram o comprometimento dos empresários atacadistas com a população do estado, em um movimento de somação de forças, sob a liderança dos nossos governantes, para dirimir o impacto causado pela pandemia. Principalmente sobre as famílias mais afetadas durante o período mais rígido do isolamento social”, afirmou.

Foram arrecadadas 20 toneladas de alimentos, que somadas às doações de outros setores da sociedade civil, totalizaram cerca de cinco mil cestas básicas, distribuídas para as famílias das 22 cidades beneficiadas.

“Agradeço aos associados que apoiaram essa bela campanha e parabenizo a vice-governadora Eliane pela inciativa, que deu muito certo”, completou Breno.

Fonte e foto assessoria