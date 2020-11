BOLSONARO PRESIDE 39ª REUNIÃO DE CONSELHO DO GOVERNO

O presidente Jair Bolsonaro coordena hoje (19), no Palácio do Planalto, em Brasília, a 39ª Reunião do Conselho de Governo. Periodicamente, o alto escalão se reúne para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo federal.

A previsão é que o encontro dure até o fim da manhã. Às 12h, Bolsonaro participa de uma cerimônia pelo Dia da Bandeira, celebrado neste 19 de novembro.

Após o evento, a agenda do presidente terá sequência no Palácio do Planalto, à tarde, onde haverá reuniões com líderes religiosos e membros do gov