EM CANINDÉ, JOÃO DANIEL DIZ QUE NÃO HÁ DEMOCRACIA SEM LIBERDADE DE IMPRENSAe expressão

19/11/20 - 16:52:27

O presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado federal João Daniel, emitiu note, nesta quinta-feira (19) dizendo que “nós, enquanto na presidência estadual do PT em Sergipe, ressaltamos a importância dos meios de comunicação e o respeito que temos e prezamos à liberdade de expressão”.

Acrescentou que “reafirmamos que o nosso partido governará o município de Canindé de São Francisco, assim como os demais municípios onde fomos eleitos, respeitando os valores democráticos e todos os jornalistas, inclusive aqueles que discordam de nossos princípios e valores. Estes também terão os mesmos direitos e serão respeitados para externar seu posicionamento, ainda que sejam contrários. O partido não guarda nenhuma mágoa e vê como legítimo tudo que aconteceu”.

Segundo João Daniel, “defendemos um debate justo e legítimo. Em nome do Partido dos Trabalhadores, nosso total e irrestrito respeito a todos os meios de comunicação existentes no município de Canindé de São Francisco e aos seus respectivos proprietários serão mantidos. Dessa maneira, esperamos afastar qualquer dúvida do nosso total respeito ao jornalista senhor Luís Eduardo Costa, ao qual respeitamos sua história e suas opiniões”.

Para o presidente do PT regional, “mais uma vez, temos como principal objetivo de existência garantir o direito à liberdade de expressão”.

E concluiu: “compreendemos e apoiamos o direito e a função dos profissionais da comunicação de expressarem suas crenças e os seus valores para toda população, bem como divulgar as informações que tenham acesso, de fato, amparadas no princípio do respeito, da liberdade e da verdade”.