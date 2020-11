EM NOTA, DC EM SERGIPE DIZ QUE PARTIDO FICARÁ NEUTRO NESTE SEGUNDO TURNO

19/11/20 - 12:20:01

O presidente do DC em Sergipe, Airton Costa, emitiu uma nota na manhã desta quinta-feira (19) para informar que o partido ficará neutro neste segundo turno em Aracaju, não declarando apoio nem a Edvaldo Nogueira e nem Airton Costa.

Veja o que diz a nota

A executiva estadual do DC Sergipe em reunião realizada na sede estadual decidiu pela a neutralidade nesse 2° turno das eleições ou seja nem Edvaldo nem Daniela por achar que esses dois projetos vai de contra a tudo que o DC defende no estado e no Pais. Precisamos construir uma alternativa política contra os ataques as instituições democráticas tirar o pais da recessão, desemprego, aumentar o poder de compra das famílias, salvar nossas indústrias nacionais e fortalecer as estatais mais lucrativas como a petrobras e a Eletrobras. O Brasil precisa voltar a crescer com soberania e honradez. O DC lançou candidatura própria no primeiro turno das eleiçoes em Aracaju por achar que precisamos de outra forma governar a cidade. Edvaldo e Daniela não nos representa são farinha do mesmo saco.Seguimos firmes para construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Airton Costa presidente do DC Sergipe.