FESEEE PROMOVE EM DEZEMBRO CAMPEONATO DE COUNTER STRIKE – CSGO

19/11/20 - 17:05:21

A Federação do Estado de Sergipe de Esporte Eletrônico (Feseee) abre inscrições para o Serigy Cup de Counter Strike (CSGO), competição que promete reunir os melhores jogadores da modalidade do Nordeste. O prazo para garantir sua participação encerra no dia 5 de dezembro e o valor é de apenas R$ 50 por equipe.

O campeonato acontecerá de 7 a 22 de dezembro, totalizando 15 dias de disputas eletrizantes, com mais de 50 horas de jogos com transmissão e narração profissional jogos da equipe Pode Casting. O grande campeão receberá o prêmio de R$ 800 e o segundo colocado leva para casa R$ 300.

De acordo com o presidente da Feseee, o Serigy Cup de CSGO é aberto para todo Brasil, com foco nas equipes do Nordeste. “Estamos montando uma grande competição, com mais de 50 horas de transmissão e narração ao vivo. Estamos pensando grande, na altura dos nossos atletas e acredito que teremos um sergipano no pódio”, declarou Danilo Tavares.

Por Danilo Cardoso