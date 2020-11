Juca quer transição tranquila e garantia de pagamento da folha de pessoal

19/11/20 - 06:28:37

Em entrevista a duas emissoras de rádio (Xodó FM e FAN FM), o prefeito eleito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca-MDB) relatou as primeiras ações tomadas logo após o resultado das urnas. E uma das suas preocupações é com a transição governamental, para que ocorra de forma tranquila, entre a sua futura gestão e a do prefeito Paulão da Varzinhas, obedecendo a Resolução 338, de 1º de outubro de 2020, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE). O coordenador da sua equipe de transição será o vereador e vice-prefeito eleito Janio Dias.

Juca também não escondeu a preocupação em relação ao pagamento das folhas salariais dos servidores municipais, referentes aos meses de novembro, dezembro e o 13º. Além dos mais de R$ 1 milhão que a Prefeitura deve à Caixa, referente aos empréstimos consignados de funcionários públicos.

“Infelizmente a prefeitura não vem realizando os pagamentos em dia. Ora, se o atual gestor não consegue pagar a folha referente a um mês, vai consegui pagar dois meses mais o 13º salário ou será que vamos herdar essa dívida? Isso não pode acontecer. Por isso, pretendo conversar com os sindicatos, com o próprio prefeito e com quem mais esteja envolvido”, disse Juca.

Outro questionamento importante é quanto à dívida de mais de R$ 1 milhão da Prefeitura com a Caixa Econômica, referente ao não repasse dos valores de empréstimos consignados de servidores, tendo em vista que os descontos foram feitos nos vencimentos dos trabalhadores e a gestão não repassou ao banco, gerando, inclusive, transtornos e cobranças aos servidores. “Fui à Caixa e já fiz esse levantamento. O povo não pode ficar prejudicado”, destacou Juca.

Texto e foto: ASCOM JUCA.