Prefeitura de Socorro alerta para início da 2ª etapa de vacinação contra Febre Aftosa

19/11/20 - 05:37:05

A campanha acontecerá até o dia 30 de novembro para vacinar bovinos com até 24 meses de idade.

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Pesca (Smap), informa que já está acontecendo a 2ª etapa da vacinação contra a Febre Aftosa no nosso município. A campanha acontecerá até o dia 30 de novembro e tem como objetivo vacinar bovinos com até 24 meses de idade.

É importante lembrar que nesta segunda etapa o criador deverá ficar atento ao adquirir a vacina, pois as declarações de vacinação só serão realizadas caso o criador tenha adquirido as vacinas em casas agropecuárias credenciadas pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

As declarações, juntamente com as notas fiscais das vacinas, poderão ser entregues presencialmente na Semap, através do número de Whatsapp da Emdagro (79) 991914341 ou no e-mail codea@emdagro.se.gov.br

A estimativa da Emdagro é imunizar, aproximadamente, 420 mil cabeças de gado. Com essa perspectiva, a segunda etapa fechará o ciclo de vacinação de 2020 com mais de 1 milhão e quatrocentos mil animais vacinados. Há 25 anos, o estado de Sergipe mantém o status de Zona Livre de Febre Aftosa, ainda com vacinação.

Criador, mantenha o seu rebanho protegido e livre da Febre Aftosa!

Fonte e foto assessoria