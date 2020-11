PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS RECEBE O NOVO PROCURADOR-GERAL

19/11/20 - 14:19:48

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira, 19, o promotor de justiça, Manoel Cabral Machado Neto, recém escolhido pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, para ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça, no biênio 2020/22. A posse está marcada para a próxima segunda-feira, 23, às 10h, de forma virtual.

Na visita de cortesia, foi reiterada a parceria entre as instituições em ações conjuntas, sobretudo no âmbito do controle da administração pública. “O MPE é uma instituição que presta relevantes serviços para a manutenção da ordem jurídica em Sergipe e não tenho dúvida de que não será diferente na gestão do doutor Cabral Machado Neto; nos colocamos à disposição para seguirmos com essa parceria em prol da sociedade”, comentou o conselheiro presidente.

Durante a formação da lista tríplice, no dia 30 de outubro, Machado Neto ficou em primeiro lugar, com 80 votos. Os promotores Etélio de Carvalho Júnior e Nilzir Soares Vieira Júnior, que completaram a relação enviada ao governador, também estiveram na visita ao TCE.

“O TCE sempre foi uma instituição parceira do Ministério Público porque é quem realiza as fiscalizações, quem aprecia as contas do Estado e o Ministério Público também tem essa participação nessa atividade fiscalizadora; viemos aqui justamente para fazer esse contato dada a importância da harmonia que deve ser mantida sempre entre as instituições”, destacou Cabral Machado, que durante o encontro entregou ao conselheiro-presidente o convite para a solenidade de posse.

A visita também teve as participações do conselheiro Carlos Alberto Sobral e do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Luis Alberto Meneses.

Fonte e foto assessoria