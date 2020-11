ESTADO DE SERGIPE SERÁ SEDE DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTURDE EM 2021

19/11/20 - 06:19:21

Previsto para realização em novembro de 2021, o evento é nacional e será voltado para atletas de todo o país

Em reunião com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o governador Belivaldo Chagas assinou na tarde desta quarta-feira (18), o Termo de Cooperação Técnica para realização dos Jogos Escolares da Juventude em Sergipe, em novembro de 2021.

O evento será voltado para atletas até 17 anos (sub-18) e as competições serão realizadas em Aracaju (SE), com previsão de participação de 4.000 jovens de todo o país.

“Nós vamos abraçar esse evento com toda a força, com toda dedicação, afinal de contas, isso vai despertar mais nos jovens a vontade pela prática do esporte, e essa interação entre a juventude é de extrema importância. Como legado, espero que o despertar pelo esporte prevaleça, e que tenhamos no futuro jovens campeões a partir de Sergipe e a partir desse evento que será realizado pelo COB. Então, fiquem todos cientes que o Estado de Sergipe, vai se dedicar total e absoluto para a realização dos Jogos em 2021”, frisou Belivaldo.

O presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, pontuou que a instituição aplicará em Sergipe um novo formato. “O estado de Sergipe, a cidade de Aracaju, terá a oportunidade de sediar um novo formato dos Jogos da Juventude. Realizamos um grande estudo para chegar ao novo formato, que contribuirá ainda mais para a detecção de talentos para o esporte brasileiro. Agora vamos nos concentrar na faixa-etária até 17 anos, que é a porta de entrada para o alto rendimento”, enfatizou.

Importância

“Vai dar uma grande projeção para a cidade e para o estado e vai deixar um legado importante em projetos de cultura olímpica para os estudantes das nossas escolas. No nosso ponto de vista a difusão dos valores olímpicos, das práticas esportivas e da consolidação da prática nas nossas escolas é muito importante. Pois isso juntar educação e esporte, das 27 unidades federativas aqui na nossa capital, será um grande marco, principalmente nesse momento que estamos fazendo aos poucos a retomada das atividades por conta da pandemia”, comentou o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho.

A superintendente Especial de Esporte do Estado, Mariana Dantas, acompanhou a equipe técnica do COB, que realizou uma agenda extensa na capital, e afirmou que os preparativos para a realização do evento já iniciaram. “Nós fizemos visitas a mais de 15 instalações esportivas, tanto as públicas quanto as privadas também. Fizemos visita ao Centro de Convenções que está com reforma em andamento, à rede hoteleira, acompanhado do secretário de Turismo, Sales Neto. Mostramos pra eles que Sergipe está bem equipado e tem uma boa estrutura física pra receber um evento desse porte. Os trabalhos todos já estão sendo bem desenvolvidos. Isso é positivo para nosso estado e vai ser um suspiro no quesito esporte e entretenimento para a juventude e para as pessoas nesse período de pós-pandemia”.

Fonte e foto assessoria