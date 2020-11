SES promove palestra sobre os cuidados preventivos e orientações contra coronavírus

Promover a conscientização sobre a importância da adoção de medidas de higienização e segurança para evitar o contágio do coronavirus. O tema, foi o destaque da palestra ministrada na última terça-feira(17), pelo superintendente do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) Cliomar Alves, para alunos do terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Gonçalo Rollemberg.

Na ocasião, o gestor prestou informações sobre o trabalho executado pelo laboratório de Imunologia e Biologia Molecular, setor onde são processadas as amostras para o diagnóstico da Covid-19. Ele também detalhou os procedimentos relacionados aos métodos utilizados para analises de amostras, com ênfase no RT-PCR em Tempo Real, técnica adotada no Lacen.

“Esta ação tem como objetivo ampliar o conhecimento da população que está retornando às aulas, melhorar sua visão de pandemia e esclarecer dúvidas acerca de contágio, diagnóstico e prevenção”, destacou o gestor do Lacen.

De acordo com a diretora do Colégio Gonçalo Rollemberg, Liliane Teixeira, a palestra visa prestar informações sobre um tema atual que é a pandemia do coronavirus. “Eles são alunos do Enem, provavelmente esse seja um futuro tema de redação, ou ainda de algumas questões sobre a biologia molecular, por isso queremos preparar nossos alunos. É de suma importância nesse momento à escola trazer essa abordagem para dentro da sala de aula”, avaliou.

Conforme Maria Rosa Melo Alves, coordenadora pedagógica da unidade de ensino, o convite partiu da necessidade de proporcionar aos estudantes esclarecimentos sobre o coronavirus. “A nossa ideia é também de falar sobre os muitos mitos relacionados a doença, para que os alunos possam se sentir um pouco mais seguros, mais confiantes em relação às medidas adotadas pelo Estado nesse retorno à escola”, salientou ao acrescentar que os jovens são muito importantes no processo para contenção da doença. “A educação é a base de tudo”, pontuou.

Mobilização

A atividade com a participação de pouco mais de 30 estudantes, espalhados na sala de aula, conforme orientação dos protocolos sanitários de prevenção ao contágio do novo coronavirus despertou a atenção de Emanuel Vitor de Oliveira e Maria Paula dos Santos. “Achei bom ouvir mais detalhes sobre esse tema que mudou a vida da gente, inclusive nos os estudantes. Tenho interesse em conhecer mais sobre o vírus pois meu desejo é prestar vestibular para enfermagem”, disse Maria Paula.