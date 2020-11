Shopping Jardins brinda o público com o “Natal mais que presente’

19/11/20 - 11:24:07

A partir de sexta-feira, 20 de novembro, as famílias curtem atrações gratuitas, repletas de luzes, encanto e interatividade

Na próxima sexta-feira, 20 de novembro, o Shopping Jardins estará pronto para conectar crianças, jovens e adultos à magia do Natal. Unindo tradição e tecnologia, o empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju (SE) agracia o público com atrações cheias de interatividade e decoração natalina pontuada por elementos clássicos, luzes e música.

Na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, uma árvore com 9 metros de altura enfeitada com presentes iluminados promete encantar os visitantes com belos espetáculos. A cada meia hora, todos terão a oportunidade de apreciar o acender dos presentes, sincronizado com o ritmo de diferentes canções. “Esta será a maior árvore de Natal já vista no Shopping Jardins”, ressalta Danielle Sônego, gerente de marketing do empreendimento.

As famílias também poderão contemplar o brilho e a beleza das tradicionais luzes de Natal no Jardim Iluminado instalado na área verde central do shopping. Os lanches e refeições na Praça de Alimentação Jardins ganharão um cenário ainda mais encantador e o jardim estará aberto ao público para visitação e fotos, de quinta a domingo, das 18h às 21h. O acesso será limitado, seguindo todos os protocolos de biossegurança, como higienização das mãos com álcool em gel e uso de máscara obrigatório.

Já na Portaria B, próximo a Casas Bahia, os visitantes terão a oportunidade de contemplar o tradicional presépio de Natal.

Interatividade

Para conectar ainda mais as famílias com o espírito natalino, o Papai Noel irá interagir com o público de diferentes formas. Afinal, esta figura mágica, que habita o imaginário de crianças e adultos, consegue estar em diversos lugares ao mesmo tempo, emanando amor pelo mundo inteiro.

Através do Trono Digital, instalado na Praça de Eventos Girassol, em frente à Cacau Show, o Bom Velhinho levará belas mensagens aos visitantes, transmitidas diretamente do Polo Norte. A atração funcionará, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos, das 12h às 20h.

No mesmo local, a garotada terá a oportunidade de conversar com o anfitrião da festa utilizando o Fone Tim do Noel. Basta direcionar a câmera do smartphone para o QR Code instalado na cabine telefônica, realizar o cadastro no hotsite e aguardar a ligação de ninguém menos que o Papai Noel.

O Fone Tim do Noel funcionará, diariamente, das 14h às 20h e cada cliente cadastrado entrará em uma fila de espera virtual e será informado sobre o horário previsto da ligação.

Já os Painéis Mágicos, instalados em cinco pontos do mall, irão deixar o passeio pelo Shopping Jardins ainda mais fascinante. Apontando a câmera do smartphone para o QR Code, o visitante será direcionado para a instalação de um aplicativo que permitirá viver essa experiência mágica. Por meio da tecnologia de realidade aumentada, as famílias poderão assistir à mensagem do Papai Noel no celular e ainda tirar fotos com o querido personagem.

Expresso de Natal

Para dar as boas-vindas ao período mais amado do ano, Papai Noel desembarcará na capital sergipana no próximo sábado, 21 de novembro, e a partir das 18h, irá compartilhar amor com as famílias em um desfile encantador. O Expresso de Natal partirá do Shopping Jardins e percorrerá ruas e avenidas de Aracaju até chegar à Orla da Praia de Atalaia. O percurso completo está disponível no site shoppingjardins.com.br e no perfil do Instagram @ShoppingJardins.

E a partir do dia 24 de novembro, o Bom Velhinho estará no Shopping Jardins interagindo com o público. Os encontros acontecerão, de terça a domingo, das 14h às 20h, na Praça de Eventos Ipê, respeitando o distanciamento social e demais medidas de biossegurança.

Papai Noel irá conversar com o público, receber os pedidos de Natal e compartilhar afeto. “Ele estará em um ambiente reservado e não teremos os tradicionais abraços, mas os visitantes receberão o carinho deste personagem tão querido, poderão interagir com ele e viver momentos únicos”, explica Danielle Sônego.

Natal Mais que Presente

O quê? Expresso de Natal, Árvore dos Presentes Iluminados, Fone Tim do Noel, atrações interativas e decoração natalina conectam as famílias com a magia da época mais amada do ano.

Quando? A partir de sexta-feira, 20 de novembro.

Onde? Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Atrações? Árvore com espetáculos de luzes e som a cada 30 minutos e Presença do Papai do Noel – Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo.

Trono Digital e Fone Tim do Noel – Praça de Eventos Girassol, em frente à Cacau Show.

Jardim Iluminado – Praça de Alimentação Jardins.

Painéis mágicos com realidade aumentada – Próximos a Praça de Eventos Orquídea, Praça de Alimentação Arcos, Portaria A, Cinemark e GBarbosa.

Quanto? Todas as atrações são gratuitas.

Da assessoria

Foto: Divulgação