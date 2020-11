UFS REALIZA ABERTURA DOS PROGRAMAS RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E PIBID

19/11/20 - 08:50:09

O evento contará com palestra do Prof. Dr. Mozart Neves Ramos, coordenador da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP)

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), realiza a abertura do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), Residência Pedagógica (RP) e Pró-Licenciaturas (Prolice), no dia 24 de novembro, em transmissão ao vivo no YouTube (canal TV UFS), das 9h às 12h. Com o tema “Desafios para Formação Inicial Docente”, o evento conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para garantir a certificação, é preciso fazer a inscrição no Sigaa: bit.ly/inscricaosigaaufs.

O evento terá como convidado o Prof. Dr. Mozart Neves Ramos, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ex-secretário de Educação de Pernambuco; integrou o Conselho Nacional de Educação (CNE), presidiu a ONG Todos pela Educação e o Conselho do Instituto Ayrton Senna. Atualmente coordena a cátedra Sérgio Henrique Ferreira, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP/RP).

De acordo com o coordenador Institucional do programa Residência Pedagógica (RP), professor Christian Lindberg, o evento de abertura oficializa o início das atividades dos programas, iniciativas que têm como objetivo inserir os jovens estudantes dos cursos de licenciatura dos Campi São Cristóvão e Itabaiana, e do Centro de Educação Superior a Distância (Cesad/UFS), no ambiente escolar.

Fazendo o convite aos educadores sergipanos e estudantes universitários, o coordenador do Núcleo de Integração entre a UFS e a Educação Básica (Niueb), setor ligado à Seduc, professor Paulo Rêgo, informa que o Pibid/Residência Pedagógica abrange 84 professores da rede estadual e cerca de 270 alunos da UFS, que atuam nas 35 escolas estaduais que fazem parte dos programas.

O Pibid oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, comprometam-se com o exercício do magistério na rede pública. Já o Residência Pedagógica induz o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado por meio da imersão do licenciando – que já esteja na segunda metade do curso – em uma escola de educação básica. A imersão deve contemplar, entre outras ações, regência de sala de aula e intervenção pedagógica.

Assessoria de Comunicação da SEDUC