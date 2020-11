Avança Sergipe: Rodovia entre os municípios de Aquidabã e Graccho Cardoso começa a receber camada asfáltica

Recuperação da SE-220 vai melhorar o acesso aos territórios do Alto Sertão e do Baixo São Francisco

Condutores que trafegam pela Rodovia SE-220, entre os municípios de Aquidabã e Graccho Cardoso no Território do Médio Sertão Sergipano, já percebem a diferença na pista de rolamento em alguns trechos da sua extensão, cujos serviços de recuperação ganham celeridade a cada dia.

Integrando o conjunto de ações do Pró-Rodovias, que por sua vez faz parte do Programa de Recuperação Econômica do Governo do Estado, a obra recebe investimentos de R$ 10.396.681,94 e compreende a restauração dos 22 km de extensão da via, que foi construída em 1991, entre o entroncamento da SE-160, no município de Aquidabã, até o entroncamento da SE-170, em Graccho Cardoso.

Para a execução dos trabalhos serão aplicadas 12.672 toneladas de concreto asfáltico à quente (CAOQ), nas duas pistas de rolamento com oito metros de largura e nas duas faixas de acostamento de um metro cada uma, além de serviços de drenagem e limpeza de bordos.

“Executamos 200 metros de drenagem profunda, 8 km de reciclagem e já temos 5 km da primeira camada asfáltica aplicada. Prosseguimos com os serviços de drenagem e limpeza de bordos, e, nos próximos dias aplicaremos a camada asfáltica nos 4 km da via, cuja reciclagem foi feita, o que nos assegura a finalização dos trabalhos antes do prazo estabelecido”, afirma o diretor-presidente do DER, Carlos Alberto Araújo.

Informações e foto DER