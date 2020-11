Congenti discute “Plataformas tecnológicas no trabalho 4.0”

20/11/20 - 16:20:33

A terceira edição do congresso reúne mais de 800 inscritos de todo o país.

A Universidade Tiradentes realiza, de 18 a 20 de novembro, mais uma edição do Congresso de Gestão, Negócios e Tecnologia da Informação, o Congenti. O encontro que, pela primeira vez, acontece de forma on-line, reúne mais de 800 estudantes e profissionais de todo o país.

Com a temática geral “Plataformas tecnológicas no trabalho 4.0”, o evento gratuito conta com palestras, oficinas e painéis com profissionais renomados, além da apresentação de artigos inscritos de diversos estados, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Ceará, Bahia, Alagoas, entre outros. O Congenti conta com a parceria da Faculdade Adventista da Bahia e da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Alagoas.

“Este evento é muito importante, principalmente pela grande integração. A união das áreas favorece a aprendizagem e o conhecimento dos nossos estudantes e também de toda a sociedade”, declara o anfitrião do Congenti e coordenador dos cursos da área de Gestão e Negócios da Unit, professor José Walter Filho.

“Diante da pandemia, trouxemos esta alternativa e foi um grande sucesso. Reunimos pessoas de todos os lugares do país. Gostaria de agradecer aos estudantes que se engajaram, além de todos os palestrantes que aceitaram nosso convite. O encontro é uma soma de esforços com o mesmo propósito”, acrescenta.

Durante a solenidade de abertura, a representante da Pró-reitoria de Graduação, Lenalda Moraes, destacou a importância do evento. “A organização unificada do congresso demonstra que o conhecimento permeia as diversas profissões em um processo de mão dupla, interagindo e se complementando cada vez mais. Estamos vivendo um momento de grandes mudanças no cenário mundial o que exige de todos nós, novos comportamentos e a possibilidade de estarmos nos reinventando a cada momento. O evento vem contribuir com este novo olhar”, salienta.

O encontro também contou com a presença do diretor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal de Alagoas, o professor Gustavo Madeiro e o coordenador dos cursos de Administração e Contábeis da Faculdade Adventista da Bahia, o professor Ivo Júnior, além da apresentação do flautista Silvio Jackel.

A palestra de abertura ficou por conta do administrador Rafael Demetrius discutindo “As novas soft skills exigidas para o Profissional 4.0”.

Assessoria de Imprensa