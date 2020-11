Consciência Negra: representatividade importa e é necessária em uma sociedade

20/11/20 - 10:38:51

Por Raquel Passos

O ano de 2020 foi acometido pelo novo coronavírus, provocando uma pandemia que não tem previsão de acabar tão cedo. Com o isolamento social, a necessidade das relações interpessoais acelerou a transformação digital, mas também destacou casos de racismo e violência contra pessoas negras, fortalecendo movimentos sociais e digitais antirracismo. Diante desse cenário, a Universidade Tiradentes realiza a 14ª Semana da Consciência Negra, organizado por mulheres negras e liderado pelo doutor em Direito e professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Unit, Ilzver Matos.

A intenção é destacar a vivência negra com perspectivas positivas e plurais, provocadas também pela positivação da educação. Como? Conscientizando o espaço acadêmico, cada vez mais, sobre esta pauta. “Esta 14ª Semana da Consciência Negra é o resultado de algumas articulações que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Temos conseguido compor um bom grupo de estudantes negros e negras dentro da Unit, pautando os debates raciais dentro da academia, trazendo movimentos sociais para discutir problemas e soluções, não somente nos Direitos Humanos, mas em vários campos do conhecimento”, explica Ilzver Matos, pesquisador da temática.

Este ano, o evento aborda a ancestralidade, o pensamento Sankofa, provocando a volta às raízes para reescrever o futuro e foi construído por três mulheres negras, estudantes do mestrado em Direitos Humanos da Unit: Érica Chagas, Daiane Rocha e Wézya Ferreira. “É uma atividade que marca a responsabilidade social da Unit com o debate sobre a promoção da igualdade racial e tem sido um marco dentro da nossa instituição no que se refere à população negra e problemática racial que ainda é tão persistente no que diz respeito a negativa de direitos e dificuldade de implementação de políticas públicas”, pontua Ilzver Matos.

A oradora do primeiro dia de evento, no dia 18, foi a liderança feminina negra no bairro 17 de Março, de Aracaju (SE), Iva Mayara. “Tenho 29 anos, fui mãe aos 13 e é muito difícil ser jovem, mãe negra nesse país. Consegui vencer na vida graças à Educação! Pude fazer minha faculdade, me formei em Administração, para proporcionar um futuro diferente do que eu tive para minha filha. Pensei mudar um pouco minha realidade para mudar a dela”, conta Iva Mayara.

Na mesa redonda “Caminhos de aquilombamento e conexões afrodiaspóricas: estratégias e (sobre)vivências negras”, a professora, cientista social, antropóloga e socióloga, Yérsia Assis, reforçou a importância da positivação da educação para a população negra.

“Algumas coisas que a gente já empurrou enquanto movimento social negro retornaram agora com uma perspectiva que também é nossa. Quanto mais pesquisadoras negras e pesquisadores negros se apropriam de várias categorias – ainda mais as que dizem respeito de si -, fazendo revisão crítica, melhor podemos analisar e perceber essas questões”, coloca.

Para a coordenadora do PPGD da Unit, professora Gabriela Maia Rebouças, a Semana é sempre um espaço importante e necessário dentro e fora da academia.

“É um momento de muita força e de muita vida que além de refletir as questões da consciência negra, amplifica as possibilidades que esse símbolo engloba. Esse deve ser um projeto de vida para todos nós que defendemos os Direitos Humanos, que defendemos uma sociedade que reconheça sua ancestralidade, suas raízes, seu povo, sua diversidade, sua riqueza e nossa população é nossa maior riqueza, é para ela e por ela que devemos trabalhar, evoluir e pesquisar”, acredita Rebouças.

14ª Semana da Consciência Negra

A programação da 14ª Semana da Consciência Negra acontece até este dia 19, a partir das 19h, com outra mesa redonda. Dessa vez, o evento abordará o tema: “Afroempreendedorismo e produções negras para a manutenção da memória” com os palestrantes Luciana Oliveira; Matheus Vinícius; Stael Moura da Paixão Ferreira.

Para assistir acesse hs.unit.br/live-14-semana-consciencia-negra

