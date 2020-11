CONSELHEIRA ANGÉLICA GUIMARÃES REGISTRA MAIS DE MIL PROCESSOS JULGADOS

20/11/20 - 14:33:50

​A conselheira Angélica Guimarães, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), apresentou no Pleno da última quinta-feira, 19, balanço dos processos julgados durante este ano, até o momento, sob sua relatoria.

“Ao todo, foram 1017 processos, sendo 849 já no período de trabalho remoto, decorrente da pandemia do novo coronavírus”, afirmou a conselheira.

Segundo ela, o resultado retrata a dedicação dos profissionais que integram os diversos setores pelos quais tramitaram esses processos, como seu Gabinete, a 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI), a Coordenadoria Jurídica e a Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços.

“Merece realce os relevantes trabalhos conduzidos pela equipe do meu gabinete, sob a coordenação da minha Assessora Karina Angélica Freire Lucas e pelo corpo técnico da 6ª CCI, sob a Coordenação do Analista Eleonaldo Soares Santos”, comentou.

A conselheira deu destaque também ao trabalho do Ministério Público de Contas, “cujos abalizados pareceres, fruto da notória capacidade técnica dos seus procuradores e da habilidade com que exercem o seu mister, são, por diversas vezes, base para a fundamentação das nossas decisões, apontando rumos; e, quando contrários aos nossos entendimentos, obriga-nos a um estudo ainda mais aprofundado das matérias”, concluiu.

