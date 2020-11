HOMEM ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL É PRESO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS

20/11/20 - 09:16:28

Policiais civis da Delegacia de Laranjeiras cumpriram o mandado de prisão de um suspeito de estupro de vulnerável. O crime foi praticado contra uma criança e a detenção ocorreu na tarde da quarta-feira (17).

De acordo com as investigações, a materialidade do crime foi comprovada através de exame pericial realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), e o laudo comprovou a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Ainda segundo o procedimento investigativo, também foram realizadas escutas especializadas com a vítima, nas quais os relatos colhidos apontaram, de forma detalhada, para o investigado.

O inquérito segue sob sigilo e o preso está à disposição da Justiça. A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Fonte SSP