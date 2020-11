Parque da Sementeira disponibiliza wi-fi a partir desta sexta-feira, 20

20/11/20 - 05:47:01

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) informa que, a partir desta sexta-feira, 20, o Parque Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, passará a contar com sinal de internet wi-fi gratuito. Os pontos de distribuição abrangem todo o espaço.

Para a utilização da rede Wi-fi Sementeira _ Livre, a qual integra o projeto Aracaju Inteligente, é necessário a efetivação de um cadastro que pode ser feito pelo próprio frequentador do parque. Através de seu aparelho celular, ele insere o nome completo, CPF e o número do telefone. Após a confirmação dos dados, o sinal é automaticamente liberado para o acesso pelo dispositivo.

A última etapa dos testes para implementação da rede, com velocidade de 200Mb, iniciada há 20 dias, foi concluída semana passada. De acordo com a empresa municipal, a rede de conexão sem fio conta, até o momento, com uma média de 4 mil usuários registrados, fruto do período de teste.