Plataforma digital detalhará demandas da sociedade

20/11/20 - 06:20:28

Compromisso da gestão do presidente e deputado estadual Luciano Bispo (MDB), a Assembleia Legislativa de Sergipe está buscando novas ferramentas dentro de uma política de integração dos seus canais de comunicação para ter em detalhes as demandas que vêm da população em geral, do litoral ao Sertão.

Foi realizada uma reunião entre o diretor de Comunicação Social da Alese, Irineu Fontes, e o publicitário Cézar Fernando, que apresentou uma plataforma digital que, além de garantir essa integração dos setores que comportam a comunicação do Poder, mas que também detalha as reivindicações que mais afligem a sociedade.

“Por orientação do nosso presidente Luciano Bispo, nós assumimos o compromisso de tornar a Alese ainda mais presente na vida das pessoas, ir além de ser uma Casa de Leis, mas também de buscar o ápice da representação, é tentar entender qual a demanda daquela comunidade e, através dos seus canais de comunicação, trazê-la para um debate mais amplo”, explica Irineu Fontes.

A Assembleia Legislativa Sergipe entende como necessária a discussão por reconhecer os efeitos produzidos pelas plataformas digitais, que buscam entender e interferem no cotidiano de uma sociedade. “Estamos falando da busca por uma informação mais precisa, de uma demanda do povo. E o nosso trabalho é contribuir para que a Alese, de alguma forma, possa afetar as relações humanas e até transformar a sociedade como um todo”.

Além de Irineu e Cézar Fernando, também participaram da reunião, Rosângela Dória (coordenadora da Agência de Notícias da Alese), Clécia Carla (coordenadora de conteúdo da TV Alese), além dos jornalistas Júnior Ventura, Fernanda Queiroz e Luana Iasmin que, além de conhecerem a plataforma, participaram de uma oficina de treinamento sobre a sua aplicação.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Júnior Ventura