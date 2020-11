PRESIDENTE DO DEM DE ARACAJU DECIDE POR EDVALDO NOGUEIRA NO SEGUNDO TURNO

20/11/20 - 16:44:44

O ex-vereador e presidente do DEM de Aracaju, Júnior Pinheiro, vai apoiar a reeleição do atual prefeito Edvaldo Nogueira neste segundo turno.

Ele diz que é uma decisão pessoal, e que independe do caminho que siga a sigla na capital. “Eu me antecipo e com muita tranquilidade anuncio minha posição independente do partido, já que não há qualquer envolvimento de candidatura majoritária do DEM neste segundo turno”, explicou Júnior.

O presidente estadual José Carlos Machado ainda não se posicionou, nem mesmo a delegada Georlize que disputou o primeiro turno da eleição, mas, Júnior declara que irá compreender a decisão que eles possam tomar, no entanto, enfatiza que essa se trata de uma posição pessoal. “Acho que Edvaldo é melhor, e vou com ele”, arrematou Pinheiro.