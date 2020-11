SES divulga balanço da campanha contra Poliomielite e Sarampo

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta quinta-feira, 19, o balanço da campanha contra a Poliomielite e Sarampo, que foram finalizadas na última sexta-feira, 13. A meta da cobertura vacinal era de 95%, Sergipe teve um alcance de 70%, índice abaixo do objetivo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Foram aplicadas 94.900 doses da vacina contra a Poliomielite e 23 municípios atingiram a cobertura de 95% , no total a cobertura no estado ficou em 70%. Com 257.680 doses aplicadas, a Tríplice Viral (Sarampo) teve um desempenho muito abaixo do esperado, o que corresponde a 27,5%. Dos 75 municípios sergipanos, apenas cinco obtiveram 70% de alcance.

A campanha de vacinação foi iniciada no dia cinco de outubro, e segundo informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, durante todo esse período a Secretaria de Estado da Saúde (SES) atuou na mobilização e orientação aos 75 municípios sergipanos quanto à execução da campanha.

De acordo com Lira, as vacinas estão na rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS), tanto a Pólio, para crianças de um a menor de cinco anos, quanto a Tríplice Viral que volta a ser aplicada na população com faixa etária de um ano até 59 anos. “É importante que as pessoas se mantenham imunizadas já que durante a campanha tivemos uma baixa cobertura, lembrando também de fazer o uso da máscara quando for à unidade básica e higienizar as mãos sempre que possível”, concluiu.

(Ascom/SES)