CONFIANÇA PERDE PARA O AVAÍ POR 1 A 0 A E CAI PARA 29 PONTOS NO CAMPEONATO

21/11/20 - 05:51:03

Jogando fora de casa o Confiança perdeu para o Avaí por 1 a 0, nesta sexta-feira (20). Com esse resultado o Confiança cai para 11ª lugar, com 29 pontos. A equipe sergipana começou buscando o ataque, principalmente, pelo lado esquerdo do setor ofensivo. As investidas ficavam na velocidade do lateral-esquerdo Djalma Silva, que protagonizava um bom duelo com o atacante Romulo, o nome do primeiro tempo. Os proletários começavam a gostar do jogo e chegaram a obrigar o goleiro Glédson em fazer duas grandes defesas. Por outro lado, o Avaí vinha pecando nos passes finais.

Porém, após uma saída errada do goleiro Rafael Santos, aos 31 minutos, Romulo matou a bola no peito, arriscou o chute que, após desviar no zagueiro, foi morrer no fundo das redes. Já no minuto final, o lateral Djalma Silva recebeu o segundo amarelo por conta de uma chegada pesada no atacante Romulo. Na superioridade em campo, o Leão da Ilha iniciou o segundo tempo tomando conta das jogadas ofensivas, mas foi “diminuindo o gás” com o passar do tempo. Em alguns momentos, o Confiança não parecia que estava jogando com apenas 10 em campo.

A equipe de Sergipana até que tentou criar jogadas, principalmente, em jogadas de profundidade, mas pouco fez. Já nos acréscimo, Reis encontrou Bruno Paraíba na área, mas a bola passou por cima do gol. Já o Leão da Ilha, teve duas ótimas chances nos pés de Adryan, que entrou no decorrer do segundo tempo, mas que foram muito fracas. Além dos inúmeros desfalques por conta da Covid-19, a partida também marcou a estreia do atacante Vinicius Leite e a reestreia do zagueiro Fagner Alemão.

O Confiança recebe o Cuiabá, na terça-feira (24), ás 19h15, no estádio Batistão, em Aracaju (SE).

Fonte: Portal nd+ (Foto: Leandro Boeira/Avaí FC)