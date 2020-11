Edvaldo denuncia campanha de ódio contra sua candidatura: “querem enganar o eleitor”

21/11/20 - 07:23:01

Candidato à reeleição, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) fez um apelo aos aracajuanos, no final da tarde desta sexta-feira, 20, no sentido de combater a disseminação de fake news. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele lamentou estar sendo alvo de uma campanha movido pelo ódio.

“Aquilo que já vinha ocorrendo desde o primeiro turno se intensificou nos primeiros dias do segundo turno da campanha eleitoral. Estamos sendo alvo de uma avalanche de fake news e agressões”, afirmou Edvaldo ao citar a tentativa da oposição de criar “a falsa ideia de que haverá lockdown”, utilizando vídeos antigos, e de tentar incluí-lo como alvo de investigações policiais, “o que também não é verdade”.

Edvaldo alertou que, ao compartilhar notícias falsas, retira-se da sociedade “o direito de saber a verdade”. “Aracaju sabe quem tem usado descaradamente da mentira para enganar o eleitor. Sabe quem tem agido, por baixo dos panos, para promover o ódio e a desinformação em prol do seu projeto de poder. Aracaju sabe de onde partem as fake news”, enfatizou.

No vídeo, o prefeito firmou “um compromisso” com os aracajuanos. “Não compartilhe essas fake news, não se deixe enganar. Quando receber uma informação, faça a checagem, não caia nas mentiras daqueles que são capazes de tudo para chegar ao poder”, reforçou.

De acordo com Edvaldo, Aracaju merece uma campanha propositiva. “É assim que tenho feito e assim me manterei neste segundo turno”, frisou. “O resultado do primeiro turno não deixa dúvidas de que estamos no caminho certo”, disse.

O candidato disse ainda que não mudará a sua atuação. “Seguirei numa campanha correta, honesta, limpa, ética, apresentando minhas ideias, mostrando o meu trabalho e propondo o que desejo para o futuro de Aracaju”, afirmou.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes