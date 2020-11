PC/SE prende dois homens e um adolescente suspeitos de estupro de criança de 11 anos

21/11/20 - 08:09:52

Policiais civis da equipe das delegacias de Malhada dos Bois, São Francisco e Cedro de São João, com apoio da Polícia Militar de São Francisco, efetuaram nesta sexta-feira (20) duas prisões preventivas e um mandado de internação provisória contra três suspeitos pela prática de estupro de vulnerável de uma criança de 11 anos. O crime aconteceu em outubro deste ano, na cidade de São Francisco.

Segundo o delegado Ruidiney Nunes, inicialmente, a vítima relatou a participação de apenas um agente que foi preso em flagrante delito. No entanto, as investigações indicaram para a participação de mais três criminosos que não foram citados inicialmente pela criança nem por sua mãe, pois estavam com medo, uma vez que a vítima foi ameaça logo após os atos criminosos, as ameaças também ocorreram posteriormente.

A criança foi capturada pelos suspeitos, os quais a levaram para um matagal onde praticaram os abusos, sendo a vítima amordaçada e amarrada durante a prática criminosa. O inquérito e o auto de investigação seguem sob sigilo e os presos juntamente com o adolescente apreendido permanecem à disposição da justiça.

Informações e foto SSP