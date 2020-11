Presidente da CBVD participa de reunião com secretário de Esporte e Lazer de Goiás

21/11/20 - 08:19:23

Incluir o Estado de Goiás no calendário esportivo de 2021 da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) foi o objetivo da reunião do presidente da entidade, Ângelo Alves Neto, com o secretário de Estado de Esporte e Lazer de Goiás, Rafael Ângelo do Valle Rahif. O encontro ainda teve a participação do superintendente de Desenvolvimento do Paradesporto, Jonas Godinho Fonseca, e do técnico da seleção brasileira feminina, Agtônio Guedes.

Na oportunidade ficou acertado a realização de uma semana de Treinamento da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, que servirá de preparação para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2021, e da organização de um Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado. Os dois eventos serão realizados na estrutura do Centro de Referência do Esporte, na cidade de Goiânia.

De acordo com o presidente da CBVD, a reunião foi bastante produtiva. “Já havíamos realizado uma competição em Goiânia e sabemos da receptividade e acolhimento das pessoas com o vôlei sentado. Encerramos a reunião com a promessa de dois eventos na cidade em 2021, vamos só aguardar o comportamento da pandemia para poder formalizar a parceria”, garantiu Ângelo.

Por Danilo Cardoso