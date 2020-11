Rogério Carvalho presta homenagem a João Alves Filho e admite que ele concretizou sonhos dos sergipanos

21/11/20 - 23:18:51

O senador Rogério Carvalho (PT) postou neste sábado (21), nas redes sociais, um texto que é uma homenagem e reconhecimento ao trabalho do ex-governador João Alves Filho, que está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, em estado grave, inclusive adquiriu o Covid-19.

Líder do PT no Senador, Rogério Carvalho diz que “o engenheiro João Alves Filho concretizou sonhos e projetos dos sergipanos. É inegável! Como engenheiro, João Alves calculou a essência da vida nordestina. Defendeu a água e fez obras que enchem Sergipe de orgulho por tanta coragem e precisão”.

Acrescentou que “0 construtor João Alves Filho encantou nossos olhos com as mais belas paisagens dos nossos cartões postais: da zona Sul com a orla mais bonita do Brasil, à zona Norte, com a ousadia da ponte que hoje leva do seu pai, Construtor João Alves. João Alves Filho fez o futuro acontecer. Um dos maiores líderes do século XX! Que se faz impossível esquecer, e para nós, políticos, temos o dever de reconhecer este homem de grande valor.

– As diferenças políticas não nos impedem desta homenagem. Pelo contrário, numa breve lembrança da sua trajetória, o exemplo de empreendedorismo nos inspira, disse Rogério.

E continua: “Já faz tempo que pensamos em promover uma honrosa sessão solene de agradecimento ao dr. João Alves Filho. Mas a pandemia, nos impediu de fazer esta homenagem no plenário do Senado. E agora, estamos aqui neste difícil momento. Nossa colega de Senado Federal e esposa, Maria do Carmo Alves, sabe do apreço do povo sergipano à sua família”.

E concluiu: “Neste momento de incertezas, pela situação grave do construtor João Alves Filho, vem a nossa admiração e respeito por tudo que este homem público fez por nossa gente e por nosso amado Sergipe.

Obrigado, dr. João!”