Cabo Amintas parabeniza os novos soldados da Polícia Militar

22/11/20 - 10:47:24

O vereador Cabo Amintas (PSL) parabenizou a nova turma de Policiais Militares de Sergipe que teve formação neste sábado, dia 21.

O evento é resultado do Curso de Formação de Soldados da 3ª Classe da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE) e foi realizado na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju. Os 293 novos policiais militares reforçarão a segurança pública do estado de Sergipe.

“Parabéns aos novos guerreiros e guerreiras que chegam para reforçar a nossa segurança. Sergipe necessita de mais policiais e mais investimento em segurança pública para garantir o bom trabalho e a sobrevivência das nossas tropas. Fico feliz por todos os novos soldados”, disse Cabo Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas