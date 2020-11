Edvaldo Nogueira recebe o apoio de pastores e lideranças evangélicas

22/11/20 - 08:23:22

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) recebeu, na manhã deste sábado, 27, o apoio de dezenas de lideranças evangélicas de Aracaju. Em evento, realizado no bairro Santa Maria, o candidato à reeleição reafirmou seu compromisso em trabalhar pela melhoria de vida da população, priorizando aqueles que mais precisam. Edvaldo também aproveitou a oportunidade para denunciar a campanha de ódio que tem sido feita contra sua candidatura.

“Todas as nossas ações estão subordinadas a Deus, é ele quem define o nosso destino, quem nos dá graça para fazermos aquilo que nos propomos. Por isso, reafirmo aqui, diante destes homens e mulheres de Deus, o meu compromisso em trabalhar por aqueles que mais precisam, em dar o melhor de mim para fazer de Aracaju uma cidade melhor”, disse.

Em relação aos ataques que têm sofrido, através de fake news, ofensas e mentiras, Edvaldo afirmou que não mudará o tom da sua campanha. “São muitas as mentiras ditas ao meu respeito. Mas em resposta ao ódio que tem sido despejado contra mim, seguirei atuando com amor, realizando obras e desenvolvendo ações que trazem o bem para todos os aracajuanos”, declarou ele, reiterando seu agradecimento aos evangélicos pelo apoio.

A candidata à vice-prefeita, delegada Katarina Feitoza, disse que, ao lado de Edvaldo, seguirá “no caminho do bem, atuando pelo bem coletivo e trabalhando pelos aracajuanos”. “Estou muito feliz de estar ao lado de Edvaldo, um homem de fé, de propósito, que deixou a faculdade de Medicina para atuar, através da política, melhorando a vida das pessoas”, ressaltou. “Nossa candidatura é a candidatura da esperança, da melhoria de vida, de um projeto que já foi aprovado pela população. Não podemos entregar Aracaju nas mãos de quem não sabe governar”, salientou.

Um dos organizadores do encontro, o pastor Jony Marcos, ex-deputado federal e presidente estadual do partido Republicanos, disse que “Edvaldo é amigo do povo de Deus”. “Muita gente tentou criar mentiras contra Edvaldo em nosso meio. Mas nós resistiremos e levaremos a verdade. Edvaldo esteve sempre ao nosso lado, trabalha pelo bem das pessoas e respeita a todos”, disse.

Da mesma forma, o pastor Eduardo Lima, vereador eleito de Aracaju pelo Republicanos, elogiou a atuação de Edvaldo. “Vejo o quanto o mandato de Edvaldo tem sido justo. Eu ando pelo loteamento Pantanal, pelo bairro Santa Maria, pela Zona Norte, e em todo canto tem obra e serviço de Edvaldo. Por isso, ele precisa continuar”, disse.

Ainda na reunião, os pastores fizeram orações pela vida de Edvaldo e Katarina e pelo trabalho que ambos realizarão na cidade. Também pediram a proteção de Deus contra as mentiras que estão sendo ditas contra o candidato nesta campanha. “Nossa oração é pelo projeto que está transformando Aracaju, pelo projeto que cuida das pessoas mais necessitadas”, declarou Jony Marcos.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes