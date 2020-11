Governo do Estado forma cerca de 300 novos policiais militares que reforçarão segurança

22/11/20 - 09:01:07

Estado planeja convocar novos excedentes do concurso da PM ainda neste ano

Cerca de 300 novos policiais militares reforçarão a segurança pública do estado de Sergipe. A formatura do Curso de Formação de Soldados 3ª Classe – CFSd/2019.1- da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE) foi realizada neste sábado (21), na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju.

O secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, que representou o governador Belivaldo Chagas na solenidade, parabenizou os 293 formandos e destacou o empenho do Estado para ampliar os investimentos em segurança em Sergipe. Felizola ainda informou que o governo tem se planejado para convocar mais excedentes do concurso da PM.

“Essa é a primeira turma que todos os formandos estão saindo cada um com suas próprias armas, isso é investimento em segurança pública. E, muito em breve, ainda em dezembro, com fé em Deus, Belivaldo Chagas anunciará a convocação de uma nova turma para Polícia Militar. Sergipe precisa de mais policiais, mais investimento em Segurança Pública e investir em segurança pública não é apenas convocar mais homens e mulheres abnegados, é investir, também, em inteligência, equipamentos e, sobretudo, no ser humano, pensar o policial também como ser humano. Então é uma alegria muito grande estar aqui e dizer que o Governo do Estado de Sergipe é parceiro e está lado a lado com vocês para servir a Sergipe”, declarou o secretário Geral de Governo.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marcony Cabral, a formatura representa uma importante fase na carreira dos novos policiais. “É um momento de muita alegria para todos nós, muito importante para os soldados e sua família e é, também, um investimento do Governo do Estado na segurança do seu povo. A própria Constituição prevê que o policiamento ostensivo preventivo seja feito pelas policias militares, então a contribuição de todos os nossos homens e mulheres é fundamental, pois sete dias por semana, 24h por dia, em todo o nosso estado, temos policiais militares cuidado das pessoas”, afirmou.

Os soldados combatentes que se formaram na solenidade ingressaram na PM por meio de concurso público, conforme Edital nº 04/2018, de 04 de abril de 2018. Para Bruno Ramos, 32 anos, o ingresso na Corporação é a realização de um sonho. “O sentimento é de orgulho por estar me formando na Polícia Militar do Estado de Sergipe. É algo que todos nós buscamos arduamente, cada um aqui tem uma história e tenho certeza que não só eu, mas todos os meus colegas, meus irmãos de farda, vão contribuir muito com trabalho, com dedicação para honrar essa farda que a gente escolheu servir e, assim, servir a sociedade sergipana”, explanou.

De acordo com Adrielly Loreno, 25, a solenidade representa mais que uma conquista pessoal, especialmente, diante das dificuldades impostas pela pandemia. “Estou aqui pela minha mãe, que perdi agora, em agosto, na pandemia. Mas é um momento de alegria, pois é um sonho que realizo. Espero contribuir muito para a segurança pública de Sergipe, com todo meu esforço e dedicação”, disse a jovem que é umas das 60 mulheres da turma 2019.1 e escolheu seguir a carreira do pai, que também é policial.

Formação

No Curso de Formação de Soldados (CFSd), a estratégia de ensino adotada tomou como referência as diretrizes consolidadas na “Matriz Curricular Nacional para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública”, em consonância com o Plano Nacional de Segurança Pública, documento elaborado pelo Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Composto por 28 disciplinas, teóricas e práticas, como Direitos Humanos (e outras do ramo do Direito), Defesa pessoal, Técnica policial e Tiro, além de estágio supervisionado, o Curso contou com uma carga horária total de 1.300 horas, tendo duração de 62 semanas, a contar do dia 02 de setembro de 2019, até a presente data.

“Uma das principais características do curso militar é que os nossos policiais militares já são empregados durante o curso inclusive, isso faz parte da formação. Então são homens e mulheres que já estão à disposição da sociedade sergipana. Novas turmas dão oxigenação à Corporação, são jovens, pessoas cheias de vigor e vontade de trabalhar, muitos vocacionados e os ensinamentos que eles receberam no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap) foram para que a autoridade que lhe será conferida a partir de hoje, pela Lei, seja bem utilizada no respeito às pessoas, no cumprimento fiel da Lei, mas principalmente na lealdade ao maior comandante de todos nós, que é povo de Sergipe”, concluiu o coronel Marcony Cabral.

ASN

Fotos: Arthuro Paganini/SEGG