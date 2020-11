MAIS UM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA É DERRUBADO EM ARACAJU E CARRO CAPOTA

22/11/20 - 09:23:04

Um grave acidente registrado por volta das 04:30 horas deste domingo (22) Aracaju terminou, mais uma vez, com um poste de energia elétrica derrubado.

O fato foi registrado no local conhecido como “curva da morte” próximo a um restaurante, sentido Orla de Atalaia. As informações são de que o motorista de um veículo Renault perdeu o controle do seu veiculo, e acabou chocando com uma Kombi e rodou o carro, só parando após colidir com um poste.

Três passageiros que estavam com ele foram socorridos levados para o hospital. Já o condutor do Renault, após fazer o teste do etilometro foi constatado 0.37 mg/ l de alcool no ar expelido, sendo conduzido a delegacia.

Matéria atualizada para correção de informações