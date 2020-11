MEGA-SENA: APOSTA DE RIBEIRÃO PRETO GANHA SOZINHA MAIS DE R$ 76 MI

22/11/20 - 07:28:18

Uma aposta de Ribeirão Preto (SP) acertou as seis dezenas do concurso 2.320 da Mega-Sena, sorteadas em evento neste sábado (21) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O ganhador receberá o prêmio de R$ 76.128.023,58.

Veja as dezenas sorteadas: 06 – 30 – 35 – 39 – 42- 48

A Quina teve 92 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 52.821,09. A Quadra teve 6.334 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.096,02.

O próximo concurso está marcado para quarta-feira (25), e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões.