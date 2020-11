Parceria entre Unit e Hospital de Cirurgia abre inscrição para Residência Multiprofissional

22/11/20 - 09:35:32

Vagas para Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva Adulto são para áreas de Odontologia, Enfermagem e Fisioterapia. Inscrições até 15 de dezembro

Até dia 15 de dezembro, as inscrições estão abertas para seleção de Residência Integrada Multiprofissional em Terapia Intensiva Adulto 2021, nas áreas de Odontologia (três vagas), Enfermagem (três vagas) e Fisioterapia (duas vagas). Graças à parceria entre Universidade Tiradentes – Unit – e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, por meio da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde – Coremu.

Com duração de dois anos, a Residência Multiprofissional é de dedicação exclusiva, em regime de tempo integral, incluindo sábados, domingos e feriados, com carga horária de 60 horas semanais e 30 dias de férias por ano. O programa compreende as atividades práticas, teóricas, teórico-práticas e didáticas complementares.

A seleção dos candidatos será realizada em três fases. Na primeira, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada uma prova objetiva no dia 8 de janeiro de 2021; na segunda, de caráter classificatório, será realizada entrevista no dia 22 de janeiro; e na terceira, também no dia 22 e do modo classificatório, será atribuída uma pontuação baseada na análise curricular do candidato.

Para se inscrever no processo seletivo da Residência Multiprofissional, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição específico, disponível no site do Hospital de Cirurgia, até o dia 15 de dezembro.

Seguindo a Lei Nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e suas alterações, os profissionais aprovados na Residência Multiprofissional receberão uma bolsa no valor de R$ 3.330,43.

Edital Residência Multiprofissional

Para mais informações sobre regras, cronograma, inscrições, provas, os interessados devem acessar o edital em http://hospitaldecirurgia.com.br/wp-content/uploads/2020/11/EDITAL-RESIDENCIA-MULTIPROFISSIONAL-2021-pronto-1-2.pdf

Fonte: Asscom/Hospital de Cirurgia