Presidente da CBVD cumprindo agenda de 2020 visita Adfego

22/11/20 - 09:42:00

O presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), Ângelo Alves Neto, dando continuidade ao planejamento estratégico para 2021, faz uma visita técnica a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Góis (Adfego), uma das mais reconhecida do Brasil e conhece o modelo de gestão da associação.

Recepcionado pela presidente da instituição, Maria de Fátima (Clara), o representante da CBVD conheceu toda a estrutura da associação passando por todos os setores. A atleta da seleção brasileira e funcionária da associação, Adria de Jesus, o técnico da seleção brasileira feminina, Agtônio Guedes, e o técnico da Adfego, Luiz Henrique, também compareceram em alguns momentos da reunião

Ângelo exaltou com entusiasmo a visita que fez a Adfego. “A estrutura da Adfego me surpreendeu em tudo, não só em sua estrutura física, como também pela organização e o excelente trabalho ali desenvolvido pela presidente Clara. Fico feliz quando vejo uma instituição levar a sério o trabalho com pessoas com deficiência oferecendo os serviços ali executados. A presidente da Adfego é um exemplo para todas as instituições do Brasil”, declarou o presidente da CBVD.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso