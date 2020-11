Uma candidatura isolada

Por Adiberto de Souza

A candidata a prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia (Cidadania), não consegue atrair novos aliados agora no 2º turno da disputa eleitoral. Entre os poucos que decidiram apoiá-la está o prefeiturável derrotado Paulo Márcio, mesmo assim uma posição a contragosto do partido dele, o DC, que optou pela neutralidade. Enquanto a cidadanista é isolada, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) segue recebendo adesões. Ontem, foi a vez de o DEM subir no palanque do candidato à reeleição. Mesmo quando não querem apoiar o pedetista, os partidos pregam “nenhum voto a Danielle”, como fez o PSOL, sigla que elegeu para a Câmara de Vereadores Linda Brasil com a maior votação da capital. Faltando poucos dias para as eleições, seria bom a delegada e seus aliados avaliarem por quais motivos os demais partidos, inclusive os da direita, não querem se juntar a eles. Do contrário, fica difícil virar o jogo, que desde o princípio é favorável a Edvaldo Nogueira. Sem aglutinar novos apoiadores, a campanha de Danielle corre o sério risco de dar com os burros n’água. Misericórdia!

Dia de posse

Será nesta segunda-feira, a posse do promotor Manoel Cabral Machado Neto como o novo procurador-geral de Justiça. A solenidade está marcada para às 10h e, devido a pandemia da Covid-19, será transmitida pelo canal do Ministério Público no youtube. O novo chefe do MPE foi eleito na lista tríplice como o mais votado, sendo escolhido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para substituir o atual procurador Eduardo D’Ávila. Cabral Machado comandará o Ministério Público até 2022. Boa sorte!

Quadro irreversível

O quadro clínico do ex-governador João Alves Filho (DEM) é irreversível. É o que garante a equipe médica que o acompanha na UTI de um hospital particular em Brasília. O demista se encontra com as funções renais paralisadas e segue sedado, respirando com ajuda de aparelhos. Doutor João foi internado na semana passada, após sofrer uma parada cardíaca no apartamento. Em seguida, se constatou que ele está com coronavírus. Desde julho do ano passado, o ex-governador de Sergipe vinha recebendo cuidados intensivos em uma unidade home care para controle de um estado avançado de Alzheimer. Lamentável!

Portinho

Você sabia que o Terminal Marítimo Inácio Barbosa, na Barra dos Coqueiros, é incapaz de receber grandes navios devido ao seu pequeno calado. Em outras palavras, a área onde foi construído o porto de Sergipe é rasa demais: 8,30 metros, além da altura da maré, nunca passando de 10,20 metros. Aqui pra nós, é quase um atracadouro para canoas à vela. Crendeuspai!

Políticos monitorados

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o deputado federal Fábio Henrique (PDT) receberam com certa tranquilidade a informação de que estavam sendo monitorados pelo Palácio do Planalto. Eles integram uma lista com mais de 100 parlamentares federais vigiados diariamente nas redes sociais. Segundo a revista Época, o monitoramento visa municiar os órgãos do governo sobre o comportamento digital de deputados e senadores. Vieira e Fábio acharam natural que o governo acompanhe as opiniões públicas dos parlamentares que entende serem mais relevantes. Então, tá!

Os três pês

Alguém sabe quantos condenados com graves problemas de saúde permanecem enclausurados nas desumanas penitenciárias? Taí uma informação que interessa a muitos poucos, até porque sentenciado deixa de ser visto como ser humano para ser tratado pior do que cão sem dono. Lamentavelmente, no Brasil só vai e permanece na cadeia preto, pobre e prostituta. Cruz credo!

Intervenção na UFS

O Ministério da Educação afastou do cargo de reitor da Universidade Federal de Sergipe o professor Valter Joviano. Para o lugar dele foi nomeada provisoriamente a professora Liliádia da Silva Oliveira Barreto, do Departamento de Serviço Social da UFS. A portaria com a decisão foi publicada na edição desta segunda-feira, do Diário Oficial da União. Valter Santana assumiu a reitoria no último dia 13, quando o reitor Ângelo Antoniolli encerrou o seu segundo mandato. O MEC interrompeu o processo de escolha do novo reitor, após o Ministério Público Federal ter aberto inquérito para apurar denúncia de suposta irregularidade na eleição da lista tríplice. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Oitenta velinhas

O ex-governador Albano Franco (PSDB) festejou, ontem, seus 80 anos de vida bem vividos. A data foi marcada por uma missa em Ação de Graças, realizada na Igreja Jesus Ressuscitado, no bairro 13 de Julho, em Aracaju. Além de ter governador Sergipe por oito anos, Albano foi senador da República e presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) por 14 anos. Membro da Academia Sergipana de Letras, o tucano já lançou dois livros: “Minha Trajetória na Confederação Nacional da Indústria: Contra a Recessão e pelo Desenvolvimento” e “Artigos globais & outros textos esparsos”. Vida longa, doutor Albano!

Rompimento a caminho

Com o título acima, a colega Thaís Bezerra publicou no Jornal da Cidade que o PT sai da campanha eleitoral com a imagem arranhada junto ao governador Belivaldo Chagas (PSD). O “Galeguinho” ficou chateado após o prefeiturável Márcio Macêdo (PT) insinuar que a máquina estadual estava sendo usada em favor da reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo Thaís, “há quem garanta, inclusive, que a aliança política entre os petistas e o pessedista não sobrevive até o pleito de 2022. Outros, porém, acreditam numa reconciliação entre Belivaldo e os aliados petistas. Pelo sim e pelo não, é melhor aguardar os próximos capítulos, pois em política tudo é possível”. Vixe!

Rumo à bancarrota

A crise econômica do Nordeste será agravada com o desinvestimento anunciado pela Petrobras. A Federação Única dos Petroleiros alerta que a queda na renda da região provocada por esse encolhimento da estatal será significativa. Do ponto de vista dos impactos sociais, haverá a ampliação do desemprego. Agora mesmo a petrolífera está ultimando os preparativos para vender o Campo de Carmópolis. Enquanto a petrolífera junta os trens para cair fora do estado, os políticos sergipanos ficam chorando pelos cantos o leite derramado. Só Jesus na causa!

Abaixo a racismo

A possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que a de um branco. É o que revela estudo sobre racismo no Brasil divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O trabalho mostra que existe racismo institucional no país, expresso principalmente nas ações da polícia. O estudo mostra que a cada ano 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil, sendo que a cada três vítimas, duas são negras. Uma lástima!

Batismo de fogo

De um bebinho papa hóstia numa bodega de Aracaju: “Diante da estreita relação de amizade entre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o bispo Edir Macedo, não se surpreenda se, para agradar o reverendo, o capitão de pijama editar uma Medida Provisória obrigando os brasileiros a se batizarem na Igreja Universal do Reino de Deus”. Pé de pato mangalô três vezes!

