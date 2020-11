Alese debate os 200 anos da Educação no estado de Sergipe

23/11/20 - 13:40:32

Com o tema “A Luta pela Educação de Sergipe”, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em celebração ao Bicentenário de Emancipação Política do Estado, realizou na manhã desta segunda-feira, 23, mais um webinar com a participação do professor Dr. Jorge Carvalho do Nascimento, e como coordenador, o conselheiro do Tribunal de Contas (TCE), Carlos Pinna de Assis.

Durante a abertura oficial do evento, o presidente da Comissão do Bicentenário, Igor Albuquerque, destacou que a Alese tem cumprido seu papel de celebrar e festejar o Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe, enfatizando que é por meio dela, que a Alese, quanto Poder Legislativo, existe.

“A minha avaliação é a melhor possível e, hoje, o professor Jorge Carvalho está mostrando diversos aspectos e que a construção não foi somente governamental, mas é também uma conquista social o sistema educacional de Sergipe”, destacou.

Jorge Carvalho destacou que a Casa Legislativa já realizou uma série de debates que caracterizam a vida de Sergipe ao logo desses 200 anos de história desde a criação da Capitania por Dom João VI, e agora, chegou a vez da Educação.

“Hoje, a abordagem é sobre os 200 anos de luta pela escola em Sergipe. Faremos uma reflexão demonstrando uma coisa que normalmente as pessoas não percebem e as vezes interpretam a escola como sendo uma coisa que estar dada e ninguém questiona como ela surgiu e de onde veio. A discussão é extremamente esclarecedora e importante sobre a rede escolar no estado nesses 200 anos. A escola é resultado de muita luta social, reivindicações, demandas da sociedade que teve que aprender a importância dessa instituição e lutar por ela”, destacou o professor.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Joel Luiz