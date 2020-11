Cabo Amintas se mostra solidário ao ex-governador João Alves e à família

23/11/20 - 15:42:41

O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, 79 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva para Covid, do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no dia 22. O quadro de saúde do ex-governador é clinicamente irreversível, segundo a equipe médica que o acompanha. Primeiro, foi internado por parada cardíaca, sendo que ele já acumulava um quadro avançado de Alzheimer e agora foi infectado pelo coronavírus.

Cabo Amintas se mostrou solidário ao ex-governador João Alves Filho em função do estado de saúde pelo qual tem passado, bem como o drama enfrentado pela família ao longo desse tempo. “Presto minha solidariedade ao ex-governador, que está internado neste momento em situação delicada de saúde. Dr. João, como é chamado, tem uma vida pública dedicada ao nosso Estado, um homem visionário e que empreendeu diversos conhecimentos em prol de Sergipe, isso é inegável. Independente de lado político, o que nos cabe nessa hora é pensar na vida. Vamos orar pela recuperação da saúde dele, mesmo que o quadro clínico seja considerado pelos médicos como irreversível. Como sabemos, para Deus, nada é impossível, declarou Amintas.

As informações sobre o estado de saúde foram divulgadas pelo gabinete da senadora Maria do Carmo, esposa do ex-governador. De acordo com a nota, João Alves Filho encontra-se com as funções renais paralisadas e segue sedado, respirando com ajuda de aparelhos.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas