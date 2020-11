Case inicia a terceira etapa de entrega domiciliar de medicamentos de novembro

23/11/20 - 15:49:08

O Centro de Atenção Integral à Saúde (Case) iniciou nesta segunda-feira, 23, a terceira etapa da entrega domiciliar de medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que moram em Aracaju e receberam os produtos entre 23 a 31 de outubro.

De acordo com a coordenadora do Case, Jéssica Santos, a entrega domiciliar foi estendida a todos os residentes da capital em março deste ano, como medida preventiva ao Covid-19. “Ao fazermos a entrega dos medicamentos na casa dos pacientes evitamos a formação de aglomerações no Case, protegendo nossos usuários dos riscos de transmissão do vírus”, salientou.

Segundo a coordenadora, os usuários do interior cadastrados no Case continuam a utilizar o serviço de Atendimento ao Preposto, que retira no Case o medicamento em nome do paciente. As renovações de cadastro continuam ocorrendo de forma automática, enquanto o atendimento de primeira vez ou qualquer tipo de alteração cadastral permanece presencialmente na unidade.

Fonte e foto assessoria