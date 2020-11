Devinho Novaes grava música com Diego e Victor Hugo, fecha contratos e encerra turnê em SP

23/11/20 - 06:23:16

Devinho Novaes voltou com tudo aos palcos e segue os shows cumprindo as regras dos decretos de cada estado. Com agenda cheia, o Boyzinho encerreou neste domingo, 22 de novembro, mais uma turnê em São Paulo e matou a saudade dos fãs da ‘terra da garoa’ com apresentações em Guarulhos, Santo Amaro e região metropolitana.

Além dos shows, o artista gravou no Estúdio KZA seu novo hit ‘OMS Organização Mundial da Sofrência’ com a participação da dupla Diego e Victor Hugo, gravou ainda o clip da música que será lançada em breve. O estúdio que é um dos maiores do país pertence ao Kauan que faz dupla com o Mateus.

Devinho ainda assinou contrato com a gravadora que vai fazer o lançamento do disco que conta com seus maiores sucessos e participações especiais como Wesley Safadão, Marília Mendonça, Fernando e Sorocaba, Unha Pintada, Diego e Victor Hugo, João Neto e Frederico. Então são muitas novidades na trajetória do Boyzinho com sua nova parceria de sucesso com o empresário Teo Santana.

A agenda do Boyzinho segue com shows em Alagoas e Pernambuco.

Fonte e foto assessoria