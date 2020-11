Edvaldo foca em propostas para Geração de Emprego, Saúde e Educação

23/11/20 - 05:35:06

Totalmente centrado na apresentação de propostas para o futuro de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição pelo PDT, utilizou os primeiros programas eleitorais, neste segundo turno, para expor aos aracajuanos quais serão suas ações, caso reeleito, em três áreas fundamentais para a cidade: saúde, educação e geração de emprego e renda.

Edvaldo foi o primeiro colocado no 1º turno, com 45,57% dos votos (119.681 votos), 24 pontos à frente da segunda colocada, Danielle Garcia, que obteve 55.973 votos (21,31%). Assim como ocorreu na primeira etapa da eleição, o candidato do PDT já anunciou que seguirá realizando uma campanha “correta, honesta, limpa, ética, apresentando minhas ideias, mostrando o meu trabalho e propondo o que desejo para o futuro de Aracaju”.

Desta forma, Edvaldo utilizou os primeiros quatro programas eleitorais da sexta-feira, 20, e do sábado, 21, para aprofundar suas propostas. Definida por Edvaldo como “prioridade”, a pauta da geração de emprego e renda terá as seguintes linhas de ação: investimento em R$ 1 bilhão em obras, que gerarão 19 mil empregos; investimento de R$ 8 milhões em Turismo; revitalização do Centro com a criação de uma política de atração de empresas para a região e tributação diferenciada; qualificação profissional e ações para tornar Aracaju um polo regional de logística e distribuição.

“A nossa prioridade será gerar emprego, tendo como meta criar um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. Vamos investir R$ 1 bilhão em obras, que irão gerar 19 mil empregos. Investiremos R$ 8 milhões no Turismo, na captação de eventos, no reforço dos eventos que já ocorrem na cidade, na reforma da Orla da Atalaia e na construção da nova Orla da Coroa do Meio. Iremos revitalizar o Centro e atrair empresas de tecnologia e serviços, com tratamento tributário diferenciado”, elencou o candidato.

Novas unidades de saúde

Na área da Saúde, o candidato anunciou que irá estender, até às 19h, o horário de funcionamento de todas as unidades básicas de saúde, construir duas novas unidades básicas de saúde – no Santos Dumont e na Zona de Expansão, vai criar novas equipes de Atenção Básica e de atendimento em domicílio, além de concluir a obra da primeira maternidade pública municipal e criar novos programas de cuidado integral às pessoas com deficiência e às mulheres.

Também está prevista a construção de um novo complexo de saúde, que envolverá a ampliação do hospital Fernando Franco, um novo centro de imagem e laboratório, um centro de especialidades odontológicas e novos polos da Academia da Cidade. “Eu quero seguir construindo com você uma rede de saúde mais inclusiva, presente na hora em que você precisar”, disse Edvaldo.

Educação integral e mais creches

Para melhorar o sistema educacional de Aracaju, a meta de Edvaldo é a implantação da escola integral. A primeira escola, nesta modalidade, com capacidade para atender 240 crianças, já está em construção no bairro 17 de Março. Será a unidade piloto, que servirá de ponto inicial para que o novo modelo seja levado para as demais escolas da rede municipal.

O candidato do PDT dará prosseguimento à ampliação das vagas em creches. No atual mandato foram criadas mais de 1 mil novas vagas. Uma nova creche já está em construção no bairro Farolândia. Outras duas serão erguidas nos bairros Santa Maria e Lamarão. Creches já existentes, como as do São Conrado, Soledade, Coroa do Meio e Japãozinho, serão ampliadas.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes