FAMÍLIA MONTEIRO SE SOMA EM ORAÇÕES PELO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO

23/11/20 - 05:12:08

Diante da gravidade do estado de saúde do ex-governador João Alves Filho (DEM), que se encontra em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Brasília (BSB), o deputado estadual Ibrain Monteiro e seu pai e ex-prefeito Valmir, em nome de toda a família Monteiro, se somam em orações pela recuperação da saúde de João Alves.

Em nota pública, Ibrain externa o sentimento de sua família dizendo que “uma nova semana se inicia com os corações de milhares de sergipanos angustiados com o estado de saúde do ex-governador João Alves Filho. Independente de questões políticas, estamos falando de um dos maiores líderes do nosso Estado e da minha geração”.

Ainda em nome da família Monteiro, Ibrain pontua João Alves tem um legado grande de obras que desenvolveram Sergipe como um todo. “Obras mudaram a realidade de várias gerações. Experiente, dinâmico, visionário e estadista. Essas são algumas de suas qualidades que ganharam o País e o Mundo. Sergipe passou a ser lembrado e até a existir para muita gente, graças ao trabalho e a luta de João Alves Filho”.

Encerrando a nota pública, o deputado estadual acrescenta que “a família Monteiro se soma nesta corrente de fé, pedindo não apenas aos irmãos lagartenses, mas a todo o povo sergipano que sigamos em oração pela recuperação do João Chapéu de Couro”, completou.

Da Assessoria de Imprensa