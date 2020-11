ITABAIANA VENCE O CENTRAL POR 2 A 1 E GARANTE CLASSIFICAÇÃO NA SÉRIE D

23/11/20 - 05:04:55

O Central conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste domingo (22), perdeu para o Itabaiana por 2 a 1, no estádio Etelvino Mendonça, permanecendo na quinta posição do grupo A4, com 18 pontos. O gol alvinegro foi marcado pelo atacante Soares, de pênalti, aos 41 minutos do segundo tempo.

O resultado positivo deu ao time tricolor a classificação antecipada para a segunda fase da competição, onde enfrentará algum clube de outro grupo em busca da classificação.

Agora para se classificar à próxima fase, o Central terá de vencer o já eliminado Jacyobá, na próxima sexta-feira (27), a partir das 15h, no estádio Luiz Lacerda, e ainda torcer por derrotas do Coruripe, que está na quarta posição com 18 pontos e ainda possui dois jogos a fazer.

Com 23 pontos, o Itabaiana encontra-se agora na vice-liderança do Grupo 4, com o mesmo número de pontos do líder ABC. Na próxima rodada da fase de grupos, ambos os clubes se enfrentam no Frasqueirão em jogo que deve definir quem ficará com a liderança.