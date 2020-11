MEC NOMEIA INTERVENTORA PARA SUBSTITUIR REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL

23/11/20 - 07:29:39

O Ministério da Educação e Cultura publicou nesta segunda-feira (23) o afastou do cargo de reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), professor Valter Joviano, ex-vice da gestão do professor Angelo Roberto Antonioli, e nomeou como interventora a professora Liliádia da Silva Oliveira Barreto, do Departamento de Serviço Social.

A intervenção está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU).

Valter Santana tinha assumido a reitoria no último dia 13, quando terminou o segundo mandato do reitor Ângelo Antoniolli.

A UFS fez eleição oficial no Colégio Eleitoral (Conselhos Superiores) este ano e nele o professor Valter Santana Filho foi o mais votado, sendo o primeiro da lista tríplice encaminhada ao MEC, com 37 votos. A lista tem ainda os nomes dos professores André Maurício Conceição de Souza, com 30 votos, e Vera Núbia Santos – com 9 votos.

Liliádia Barreto é professora do Departamento de Serviço Social da UFS, tem doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; mestrado em Educação pela Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS e especialização em Ensino na Saúde pela FioCruz.