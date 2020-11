MNSL promove Webinário Internacional sobre a prematuridade

23/11/20 - 14:37:23

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes com apoio da Secretaria de Estado da Saúde e da Fundação Estadual de Saúde, realiza, nos dias 23, 25, 27 e 30 novembro o I Webinário Internacional da Prematuridade. O evento terá como tema central “O Impacto da Atualidade No Cuidado Perinatal”. Para ter acesso a Sala de Transmissão é preciso acessar o link:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/prematuridade.

O evento acontece na segunda-feira, 23 de novembro, das 14 às 18horas, a abertura contará com a presença da secretaria do Estado da Saúde, Mércia Simone Feitosa de Souza, a superintendente da MNSL, Lourivânia Oliveira Melo Prado, A Coordenação De Saúde da Criança e Aleitamento Materno(COCAM/DAPES/SAPS/MS) – DF) Dra.Martha Vieira.

As 15 horas acontece a conferência de abertura com a Coordenadora de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/FIOCRUZ,Maria Auxiliadora Gomes, com o tema:” “Da evidência à prática assistencial – qual caminho percorrer?”

O webinário pretende sensibilizar e aprimorar o conhecimento dos profissionais no mês em que todo o mundo faz alusão a prematuridade. Voltado para profissionais e estudantes da área de saúde, como: estudantes, médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros.

A gerente da UTI Neonatal da maternidade, enfermeira Monique Danielle Cabral, informou que nestes dias serão abordadas temáticas voltadas ao cuidado neonatal qualificado e seguro embasadas em evidências científicas, no âmbito da atenção especializada e atenção primária de saúde.

“Serão quatro dias de palestras e mesas redondas com discussões que devem ter impacto reflexivo sobre ações na prática diária dos participantes, além de promover uma troca de experiência entre os profissionais participantes e palestrante, bem como os estudantes da área de saúde”, disse Monique Danielle da Comissão Organizadora.

Programação:

25/11/2020 – 14 às 18 horas

14H00 – MESA REDONDA: Neuroproteção Neonatal

Dra Débora Cristina F. Leite (SE) – Evidências atuais sobre a Neuroproteção do Prematuro

Enfª Evelyn Tapia (ARG) – Cérebro do prematuro – Manuseio mínimo

Drº Gabriel Variane (SP) – Hipotermia Terapêutica e sua Efetividade

Mediadores: Sérgio Marba e Juliana Fonseca.

27/11/2020 – 14 às 18 horas

14H00 – MESA REDONDA: Boas –Práticas no Parto e Nascimento.

DrºMauro Muniz Bezerra (SE) – Prevenção da Prematuridade Através da Medida do Colo Uterino

EnfºMax Menezes (SE) – Proteção Neurológica na Vigência de Trabalho de Parto Prematuro.

Drª Marynea Silva do Vale (MA) – Controle da Hipotermia do pré-termo: da Sala de Parto à Unidade neonatal.

30/11/2020 – 14h às 18h – PALESTRA O Pulmão do Prematuro – Estratégias de Proteção Drº Guilherme Mendes Sant’Anna (CAN)

Mediadores Natalie Nissinke e Aline Siqueira.

(Ascom/SES)