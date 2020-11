PC prende em SE investigado por estupro e morte da companheira em Inhambupe (BA)

Policiais civis de Umbaúba (SE) e de Inhambupe (BA) deram cumprimento ao mandado de prisão de Tienio da Conceição Santos. Ele é investigado pelo estupro de uma criança, filha da mulher com que mantinha relacionamento. Ao ser surpreendido praticando o crime, ele cometeu o homicídio que vitimou a companheira, esquartejou e ocultou o corpo da vítima. A detenção ocorreu na sexta-feira, 20, na cidade de Indiaroba (SE).

De acordo com o delegado Daniel Mattos, os crimes foram praticados na cidade baiana de Inhambupe. Após as práticas das investidas criminosas, ele fugiu para se esconder da Justiça. Mas, a polícia recebeu a informação de que ele estaria escondido numa mata que fica no sítio da família dele, em Indiaroba (SE). Assim, foi deflagrada a operação que resultou na prisão do foragido da Justiça baiana.

A operação foi iniciada às 4h da madrugada e, apesar da mata onde o investigado se escondia ser densa e de difícil acesso, depois de mais de 15 horas de procura feita pelos policiais civis e utilizando-se de drones, o suspeito foi capturado e colocado à disposição da Justiça.

