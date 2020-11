POLÍCIA PRENDE HOMEM SUSPEITO POR RECEPTAÇÃO DE TUBULAÇÕES FURTADAS

23/11/20 - 05:00:38

Policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar prenderam neste domingo (22) um homem suspeito por receptação de tubulações furtadas, na cidade de Lagarto. As tubulações faziam parte de um lote roubado de uma empresa prestadora de serviço da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

O flagrante ocorreu no momento em que a equipe do 7º Batalhão realizava rondas no Jardim Campo Novo e suspeitaram de dois jovens que transportavam um grande tubo de PVC. Durante a abordagem, os indivíduos demonstraram bastante nervosismo. Um deles afirmou que comprou o cano por 15 reais e que estava sendo ajudado por um adolescente para carregar o material.

Os militares se deslocaram até a empresa prestadora de serviço da Deso na região, onde constataram que a tubulação havia sido furtada, através de um Boletim de Ocorrência registrado pelos representantes da empresa.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto PM/SE