Prefeitura de Boquim mantém blitz educativas no combate a propagação da Covid-19

23/11/20 - 16:53:25

Mesmo com a diminuição no número diário de infectados pela Covid-19, a Prefeitura de Boquim, através da Secretaria de Saúde e Bem-Estar, mantém a realização das blitz educativas nas áreas de acesso a cidade, com desinfecção de veículos, aferição de temperatura e higienização com álcool 70%.

De segunda a sábado, a Secretaria tem realizado as barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Na oportunidade, as equipes realizam aferição de temperatura, para, no caso de sintomas, direcionar as pessoas para as unidades de referência, oferta a higienização com álcool 70% e orienta os visitantes com relação aos cuidados. As equipes contam com o total apoio do Departamento de Transporte e Trânsito Urbano (DTTU) na abordagem dos veículos.

“Mesmo com a diminuição dos casos, precisamos permanecer vigilantes, e dentro do nosso planejamento, intensificamos a as barreiras sanitárias para que as pessoas não deixem de usar máscara e sigam todas as orientações de prevenção”, disse a secretária de Saúde, Ana Cruz de Andrade.

Ascom / PMB