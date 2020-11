SUPERFINAL DO CAMPEONATO SERGIPANO DE KART ACONTECE NO SÁBADO, DIA 28

23/11/20 - 12:50:38

Neste sábado, 28 de novembro, será dada a largada para a 7ª e última etapa do Campeonato Sergipano de Kart no Kartódromo Emerson Fittipaldi. A Superfinal que decidirá os grandes campeões da temporada 2020 inicia a partir das 13h. São três categorias em disputa: Cadete, F4 Honda e 125 cilindradas, e a expectativa é a participação de 30 pilotos com atletas de Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas.

Na classificação geral, o piloto Davi Noronha lidera a categoria Cadete em uma disputa ponto a ponto com José Vinicius Cabelinho. Aelson Mendonça é o líder da F4-A, Danilo Pimentel está na ponta da F4-B e João Darnel lidera na 125cc.

O evento ainda não poderá ter o acesso do público e será apenas para os pilotos e seus mecânicos. Todos os protocolos de segurança serão obedecidos como o distanciamento social, utilização de máscaras e higienização redobrada com uso de álcool gel.

Foto FM assessoria

Por Felipe Martins