CONCURSO: SEMFAZ LIBERA CONSULTA SOBRE LOCAIS ONDE SERÁ APLICADO PROVA

24/11/20 - 15:23:13

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), informam aos candidatos inscritos no concurso para Auditor Fiscal da Prefeitura de Aracaju que a consulta individual dos locais de aplicação das provas estará disponível no próximo dia 2 de dezembro, através do site da organizadora do certame.

No edital nº4, disponibilizado nesta terça-feira, 24, fica enfatizado, também, a realização do concurso no dia 13 de dezembro, com prova objetiva aplicada no período da manhã e a subjetiva pela tarde – ambas no mesmo local. O documento ainda traz orientações acerca dos cuidados sanitários que devem ser tomados pelos candidatos devido à pandemia do novo coronavírus: todo o protocolo de utilização de máscara e álcool em gel, distanciamento social, além de algumas particularidades, como a permissão apenas de recipientes transparentes para uso de água ou álcool de forma individual.

O concurso para auditor fiscal oferta 20 vagas de nível superior, sendo 14 para a área de Abrangência Geral e as outras seis para Tecnologia da Informação, além de cadastro reserva.