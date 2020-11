COVID-19: BRASIL TEM 6 MILHÕES DE CASOS E QUASE 170 MIL MORTES

Com 302 registros de óbitos nas últimas 24 horas, o total de mortes provocados pela covid-19 no Brasil chega a 169.485. Até ontem, o sistema marcava 169.183 falecimentos. Ainda há 2.202 mortes em investigação. Os dados são da atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta segunda-feira (23) pelo órgão. O balanço é produzido a partir de informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Já o número de casos acumulados desde o início da pandemia do novo coronavírus atingiu 6.087.608. Entre ontem e hoje, foram registrados 16.207 novos diagnósticos positivos da doença. Ontem, o sistema marcava 6.071.401 pessoas infectadas desde o primeiro caso no país, em fevereiro.

Ainda conforme o balanço do ministério, há 473.028 pacientes em acompanhamento. Outras 5.445.095 pessoas já se recuperaram da doença.

Em geral, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de saúde. Já às terças-feiras, eles podem subir mais em função do acúmulo de registros atualizado.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes pela covid-19 são São Paulo (41.276), Rio de Janeiro (22.028), Minas Gerais (9.794), Ceará (9.492) e Pernambuco (8.926). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (714), Roraima (720), Amapá (792), Tocantins (1.148) e Rondônia (1.522).