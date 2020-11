DEPUTADA VAI À SSP E DEBATE INICIO DOS TRABALHOS DE DELEGACIA ESPECIALIZADA

24/11/20 - 05:49:18

A implantação da Delegacia Especializada no Combate a Crimes contra Animais levou a deputada Kitty Lima (Cidadania) a colocar seu mandato a disposição da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SE) a fim de que os avanços no combate aos maus-tratos sejam efetivos no Estado de Sergipe. A parlamentar esteve ao lado da veterinária e protetora-animal, Viviane Prata, em visita à SSP e foi recebida pelo delegado-geral Thiago Leandro em um diálogo que abordou o início dos trabalhos da delegacia.

O intuito de Kitty Lima é somar esforços junto ao Poder Executivo para que a atuação da equipe que formará o equipamento seja sensível e acessível à causa animal. “A chegada desse equipamento público é parte de uma conquista há muito tempo esperada. Eu estive na SSP para me somar e saber quando serão iniciados os trabalhos, pois temos milhares de demandas relacionadas a crimes contra animais que precisam ser apuradas mais de perto. Além de que acredito na necessidade de uma equipe que trabalhe com amor e sensibilidade à causa, pois sei que assim o desempenho será ainda mais firme”, detalhou a deputada.

No diálogo com o delegado-geral, foi informado que a equipe que comandará o local, bem como a data de início dos trabalhos, serão definidas nos próximos dias. Segundo Thiago Leandro, o espaço, localizado no conjunto Orlando Dantas, está sendo alvo de uma reforma na sua infraestrutura para melhor atender o público.

Curso de instrução

Durante a reunião na SSP, Kitty Lima tornou a tratar do curso que seu mandato disponibilizará em parceria com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna de Minas Gerais. O local foi visitado pela parlamentar recentemente e uma parceria foi firmada para que a experiência positiva do estado possa ser transmitida para os policiais e delegados sergipanos.

“Conto com a parceria da SSP de Sergipe para que possamos disponibilizar esse curso de forma inteiramente gratuita para os agentes que tenham interesse em aprimorar o atendimento em casos que envolvem maus-tratos animais. Estou muito confiante que essa parceria e toda a movimentação que envolve a instalação desta delegacia farão muita diferença na vida dos animais”, completou.

Por Daniel Rezende

Foto assessoria